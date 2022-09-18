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影／液態氮槽車台61線苗栗苑裡起火 濃煙衝天嚇人
一輛液態氮槽車今天上午6點多行經台61線西濱快速公路苗栗縣苑裡交流道附近北上車道，後輪突然起火，大量濃煙衝向天際，苗栗縣政府消防局人車據報趕到現場，2個小時滅火，並沒有造成外洩及人員受傷。
消防局今天上午6點24分在台61線127公里高架橋北上車道，一輛載運態氮的槽車後輪起火燃燒，出動苑裡分隊4車8名警消趕往現場，警方封閉北上交通，通苑救難協會人員到場協助，輪胎燃燒產生大量濃煙，數公里之外可見，消防人員於2個小時將火勢撲滅。
消防局指出，液態氮是指惰性、無色、無嗅、無腐蝕性、不可燃的氮氣，這場意外造成槽車輪胎燒毀，載運的液態氮並沒有外洩，也沒有人員受傷，起火原因進一步調查中。
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