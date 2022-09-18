女網友稱要從敘利亞來台見面 台南獨居男險遭詐騙5千元

台南市60歲獨居仇姓男子透過臉書認識女網友，她自稱住在敘利亞，想來台灣和他見面，但要仇先到超商購買5千元遊戲點數，仇半信半疑，在民生路超商前巧遇巡邏警員，警員上前關心，耐心解釋這是網路交友詐騙技倆， 他才恍然大悟未上當。

台南市警二分局長樂派出所警員黃宇澤、賴坤璘昨天凌晨12點多，發現60歲仇姓男子在中西區民生路便利超商前走來走去，員警上前主動關心詢問。

仇表示，他在臉書上認識一名女網友並加對方Line，雙方交談甚歡、聊得很愉快，於是想進一步約會碰面，聊天過程中女網友表示她這個月底要從敍利亞到台灣來見面，但需要仇男先行購買遊戲點數Line給她，仇男因與女子聊天已久而有深厚的感情，所以不疑有他正準備至超商購買點數5000元時，員警發現後向仇男解釋此為詐騙集團慣用伎倆，勿將購買點數的帳密卡Line給女子，仇男始驚覺遭詐，頻頻向員警道謝。