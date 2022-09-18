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女網友稱要從敘利亞來台見面 台南獨居男險遭詐騙5千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市60歲獨居仇姓男子透過臉書認識女網友，她自稱住在敘利亞，想來台灣和他見面，但要仇先到超商購買5千元遊戲點數，仇半信半疑，在民生路超商前巧遇巡邏警員，警員上前關心，耐心解釋這是網路交友詐騙技倆， 他才恍然大悟未上當。

台南市警二分局長樂派出所警員黃宇澤、賴坤璘昨天凌晨12點多，發現60歲仇姓男子在中西區民生路便利超商前走來走去，員警上前主動關心詢問。

仇表示，他在臉書上認識一名女網友並加對方Line，雙方交談甚歡、聊得很愉快，於是想進一步約會碰面，聊天過程中女網友表示她這個月底要從敍利亞到台灣來見面，但需要仇男先行購買遊戲點數Line給她，仇男因與女子聊天已久而有深厚的感情，所以不疑有他正準備至超商購買點數5000元時，員警發現後向仇男解釋此為詐騙集團慣用伎倆，勿將購買點數的帳密卡Line給女子，仇男始驚覺遭詐，頻頻向員警道謝。

市警二分局表示，詐騙方式層出不窮，在面對網路交友資訊應秉持謹慎查證的態度，詐騙集團常採取假交友真詐財的方式，先搏得感情再騙取錢財，民眾若遇到網友要求支付見面費或是要求購買遊戲點數，務必提高警覺，如有任何疑問皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢專線查證。

60歲男子遭網路交友詐騙，經警員勸阻才未購買5千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
60歲男子遭網路交友詐騙，經警員勸阻才未購買5千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE誘騙六旬男子購買遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE誘騙六旬男子購買遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 超商

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