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影／淡水黃牌機車鑽出車陣 白牌機車閃避不及自摔拋飛

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市黃姓男子，昨天（16日）下午騎黃牌重機載人外出，途中行經淡水區中正東路2段，黃男從車陣往右鑽出，後方丁男所騎的白牌機車閃避不及自摔拋飛落地。丁男身體多處擦挫傷，並無大礙，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待警方調查釐清。

據了解，黃姓男子（52歲）昨天下午近5時許，他騎乘一輛黃牌重機車載人外出，途中行經新北市淡水區中正東路2段32號對面（往台北方向），見路況不佳擁塞，他緩切向右鑽出車陣。

不料，一輛由丁男（29歲）所騎乘的白牌機車從後方駛來，丁男閃避不及自摔拋飛落地。嚇得黃男趕緊把車臨停路旁下車查看，所幸丁男僅肢體多處擦挫傷，並無大礙。事後警方到場對肇事雙方酒測，兩人沒有酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

黃男昨天（16日）下午騎乘黃牌重機，在新北市淡水區中正東路2段往右鑽出車陣，後方丁男（29歲）所騎乘的白牌機車閃避不及自摔落地，幸無大礙。圖／社會事新聞影音
黃男昨天（16日）下午騎乘黃牌重機，在新北市淡水區中正東路2段往右鑽出車陣，後方丁男（29歲）所騎乘的白牌機車閃避不及自摔落地，幸無大礙。圖／社會事新聞影音
黃男昨天（16日）下午騎乘黃牌重機，在新北市淡水區中正東路2段往右鑽出車陣，後方丁男（29歲）所騎乘的白牌機車閃避不及自摔落地，幸無大礙。圖／社會事新聞影音
黃男昨天（16日）下午騎乘黃牌重機，在新北市淡水區中正東路2段往右鑽出車陣，後方丁男（29歲）所騎乘的白牌機車閃避不及自摔落地，幸無大礙。圖／社會事新聞影音

淡水 重機 車禍

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