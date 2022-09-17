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影／屏東平價旅館女子遭勒斃 同住男痛下殺手逃往東部

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東火車站附近一間旅館15日晚驚傳凶殺命案，一名年約50歲女子疑遭人勒斃陳屍房間，警方獲報趕往處理，鎖定一名與女子同時入住的70多歲男子疑似行凶，痛下殺手後從火車站搭車逃往東部，警方已全力展開追緝。

據了解，死者與嫌疑人疑似情侶，兩人15日入住，但退房時間已到都未離開，旅館人員前往查看，赫然發現女子陳屍房內報警處理。

警方獲報趕往，發現女子躺臥房間床上，頸部有勒痕，已確認死亡，立即通報鑑識小組進行採證，並成立專案小組偵辦，調閱沿線監視器發現與女子同時入住的男子涉有重嫌，已循線前往東部追緝。

屏東火車站、光復路上有多家平價旅館，休息3小時約4、5百元，旅館人員今三緘其口，推說當晚未值班，不清楚細節。一位旅館常客說，當晚聽到救護車急駛而來，馬上知道出事了，但期間並未聽到不尋常的聲音。

據了解，警方獲報第一時間即鎖定同住男子疑似涉案，但因嫌疑人年事已高，且居無定所，偵辦幹員擔心其安危，循線低調追緝。究竟兩人是休息或過夜？女子死因為何？都待同住男子到案一一釐清。

屏東火車站附近一間旅館驚傳凶殺命案，警方獲報趕往處理，鎖定一名70多歲男子疑似行凶，已展開追緝。圖／讀者提供
屏東火車站附近一間旅館驚傳凶殺命案，警方獲報趕往處理，鎖定一名70多歲男子疑似行凶，已展開追緝。圖／讀者提供
屏東火車站附近一間旅館15日晚驚傳凶殺命案，警方獲報趕往，拉起封鎖線展開調查。圖／讀者提供
屏東火車站附近一間旅館15日晚驚傳凶殺命案，警方獲報趕往，拉起封鎖線展開調查。圖／讀者提供

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