聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／屏東平價旅館女子遭勒斃 同住男痛下殺手逃往東部
屏東火車站附近一間旅館15日晚驚傳凶殺命案，一名年約50歲女子疑遭人勒斃陳屍房間，警方獲報趕往處理，鎖定一名與女子同時入住的70多歲男子疑似行凶，痛下殺手後從火車站搭車逃往東部，警方已全力展開追緝。
據了解，死者與嫌疑人疑似情侶，兩人15日入住，但退房時間已到都未離開，旅館人員前往查看，赫然發現女子陳屍房內報警處理。
警方獲報趕往，發現女子躺臥房間床上，頸部有勒痕，已確認死亡，立即通報鑑識小組進行採證，並成立專案小組偵辦，調閱沿線監視器發現與女子同時入住的男子涉有重嫌，已循線前往東部追緝。
屏東火車站、光復路上有多家平價旅館，休息3小時約4、5百元，旅館人員今三緘其口，推說當晚未值班，不清楚細節。一位旅館常客說，當晚聽到救護車急駛而來，馬上知道出事了，但期間並未聽到不尋常的聲音。
據了解，警方獲報第一時間即鎖定同住男子疑似涉案，但因嫌疑人年事已高，且居無定所，偵辦幹員擔心其安危，循線低調追緝。究竟兩人是休息或過夜？女子死因為何？都待同住男子到案一一釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言