影／泰山車堵巷口釀糾紛 火爆兩男持械叫囂遭法辦

新北市蘇姓男子，今年7月16日晚上，搭乘計程車返回泰山。不料車抵住處外巷口，卻被一輛汽車堵住去路，蘇男下車理論，反被車主林男推倒在地，雙方叫囂拉扯，蘇男氣憤掏刀威嚇，林男見狀衝進家裡拿刀助勢。轄區警到場，帶回滋事兩人，警詢後依社維法將兩人送辦。

據了解，蘇姓男子（59歲）今年7月16日晚上6時許，搭乘一輛計程車返回新北市泰山區新北大道7段住處。孰料，計程車開抵蘇男住處外巷口，卻發現巷口被一輛臨停汽車擋住去路。

蘇男不滿被車擋道下車，朝著擋道汽車引擎蓋一陣猛拍。車主林男（20歲）見愛車被蘇拍打，爆氣嗆回引發雙方口角。過程中，林男動手推倒蘇男，林男2名友人也衝前將蘇男團圍。

蘇男見勢單力薄，從口袋掏出一把利刃作勢威嚇，林男不爽蘇男持刀威嚇，也衝進家裡拿刀助勢，眼見雙方互不相讓恐擴大衝突。此時，在旁防疫旅館駐守的保大員警看見，出面制止沒釀更大衝突。