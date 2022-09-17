影／土城擺接堡路發生4輛汽車連環追撞 7人受傷

新北市土城區今天發生一起4輛汽車連環追撞車禍，造成7人受傷，現場4線道受到這起車禍事故占用2線車道的影響，現場交通嚴重堵塞，警方已於下午4 時10分以拖吊車協助移置事故車，擺街堡路往三峽車流順暢，至於事故確實發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午2時44分獲報，土城區擺接堡路柑城橋前發生多輛汽車連環追撞車禍，消防人到場，發現共有4輛汽車追撞成一團，其中劉姓男子（59歲）因骨部骨折受困車內，加上另外3輛汽車，有2男5女共7人受傷，由救護車送醫。

土城警方初步調查，這起車禍疑似劉男駕車途中疑似一時恍神失控，整輛車突然跨越雙黃線，不慎與對向倪姓男子（33歲）汽車對撞，再波及邵姓男子（44歲）及陳姓男子（31歲）兩人所駕駛的汽車，除劉男傷勢較嚴重外，其餘6刀傷者均為輕微的擦挫傷，均無生命危險，事故確實發生原因現由警方調查釐清中。