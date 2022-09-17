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守護31名乘客安全…統聯客運司機國道上昏迷 目前已恢復意識

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

統聯客運江姓司機本月11日載客上國道，途中強忍身體先將車停到路肩，守護車上31名乘客安全，才呼救身體不適。經乘客輪流CPR搶救，送醫昏迷住進加護病房。豐原醫院表示，江男已恢復意識，生命徵象穩定，預計下周脫離呼吸器，但仍未脫離險境，須持續觀察。

9月11日晚間，統聯客運江姓司機從東勢區發車，載一車31名乘客準備北上，行經國道一號后里路段江身體不適。江撐住不適並將車輛停靠路肩，保住車上31名乘客安全，隨後昏迷。

乘客見狀趕緊將江姓司機搬下車、平躺地面，由輔大醫學系學生林佑叡、哲學系博士生鄭凱倫輪流幫江進行CPR，直到救護車到場，將江男送往衛福部豐原醫院急救。

豐原醫院副院長曹承榮今表示，江男雖然到院前呼吸、心跳停止，但恰好有受過急救訓練的目擊者很快的施予CPR 心肺復甦術，同時通報119到場，這期間持續不斷的急救。

曹承榮說，患者送到本院後，院方給予「低溫治療」並住進加護病房繼續治療。經緩速回復體溫，意識已恢復清醒、生命徵象穩定進步，目前雖然仍插管，預計下周可以脫離呼吸器。

曹承榮指出，從該個案經驗可以發現，即時並持續的「CPR 心肺復甦術」，在突發性呼吸心跳停止病患的處置中，相當重要。還有，急救後意識仍然昏迷者，低溫治療是必要的一項處置，豐原醫院醫護人員會持續治療江姓患者。

統聯客運江姓司機經乘客輪流CPR 心肺復甦術搶救，加上醫院採低溫治療，目前已恢復意識，預計下周脫離呼吸器，但仍未脫離險境。圖／讀者提供
統聯客運江姓司機經乘客輪流CPR 心肺復甦術搶救，加上醫院採低溫治療，目前已恢復意識，預計下周脫離呼吸器，但仍未脫離險境。圖／讀者提供

統聯 國道 CPR

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