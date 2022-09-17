北市區民活動中心整修工人墜樓重傷 送醫不治
北市林森北路附近區民活動中心今天發生一起意外，67歲王姓男工人疑施工不慎，從4樓頂跌落至2樓鷹架受重傷，送醫搶救後被宣告不治。案發原因，待警方調查。工地已被要求停工。
台北市警消下午3時6分獲報，指林森北路附近巷弄發生一起意外。救護人員到場發現，一名男子受重傷，送醫前已出現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況，傷者經醫院搶救後被宣告不治。
警方查出，死者為67歲王姓男子，王男當時在區民活動中心工作，疑施工不慎，從4樓頂樓跌落至2樓鷹架。詳細案發原因，仍待進一步調查、釐清。
台北市勞動檢查處長梁蒼淇表示，接獲通報後，立即派員趕赴現場，依相關施工資料顯示是區民活動中心正在整修，初步調查有違法情況，將依違反職業安全衛生法要求立即停工，後續責任歸屬將依法調查究責。
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