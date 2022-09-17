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台東綠島1釣客落海 海巡救援送醫搶救不治
台東綠島將軍岩今傳1男釣客落水，海巡獲報趕赴救援，不過，男子救上岸時已無呼吸心跳，經送往綠島衛生所急救，仍宣告不治。相關事故原因海巡正進一步調查中。
第一三岸巡隊表示，今天中午接獲民眾報案指稱綠島將軍岩有男性釣客落海，綠島安檢所即派員前往救援；人員抵達現場後，發現釣客載浮載沉，運用浮水繩將男釣客救援上岸。
不過，經檢視落海釣客沒有呼吸心跳及意識，隨即由綠島消防分隊載往綠島衛生所救治，經搶救後仍宣告不治。有漁民說，這幾天風浪很不穩定，有可能被大浪沖落海。
第一三岸巡隊呼籲民眾若於岸際及港區遊憩時，可向鄰近安檢所租借救生衣，以維自身安全，倘發現民眾不慎落海，可立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援。
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