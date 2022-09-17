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新北新店夫妻疑含冤 雙雙陳屍住家
新北市新店區今天中午驚傳一對高齡夫妻疑含冤，今天中午被人發現在住處一起輕生，警方獲報已封鎖現場進行採證及釐清二人尋短原因。
新店警方今天中午12時許獲報，住在新店區安一處民宅的71歲范姓男子與66 歲的黃姓妻子二人，雙雙陳屍客廳，就現場跡證研判為自殺，兩人已死亡多時全身僵硬。
據了解，死者夫婦疑因住處被判定違建，新北市拆除大隊曾行文要求屋主自行拆除，但夫妻二人多次向新北市政府提出申請緩拆及訴願未能如願，疑似心生不滿，才萌生輕生念頭。
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