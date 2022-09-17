快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北新店夫妻疑含冤 雙雙陳屍住家

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天中午驚傳一對高齡夫妻疑含冤，今天中午被人發現在住處一起輕生，警方獲報已封鎖現場進行採證及釐清二人尋短原因。

新店警方今天中午12時許獲報，住在新店區安一處民宅的71歲范姓男子與66 歲的黃姓妻子二人，雙雙陳屍客廳，就現場跡證研判為自殺，兩人已死亡多時全身僵硬。

據了解，死者夫婦疑因住處被判定違建，新北市拆除大隊曾行文要求屋主自行拆除，但夫妻二人多次向新北市政府提出申請緩拆及訴願未能如願，疑似心生不滿，才萌生輕生念頭。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市新店區今天驚傳一對夫妻疑含冤，今天中午被人發現在住處一起輕生。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天驚傳一對夫妻疑含冤，今天中午被人發現在住處一起輕生。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

全國古蹟日 新北舉辦校園瘋文資

喊新北發大財！藍酸抄襲黨嘴臉「林佳龍是韓國瑜最大信徒」

林佳龍批市政退步心不在焉 侯友宜：新北努力有目共睹

類韓總？林佳龍致詞提「貨出去、人進來、新北發大財」

相關新聞

高雄地震後民宅傳火警 同居男女被救出男無生命跡象

全台有感地震，其中高雄市5級強震，還有多起餘震，地震過後，位於茄萣區仁愛路的一處民宅於晚上10時9分許傳出火警，消防局出...

住40年的家列違建 老夫妻尋短

新北市范姓夫妻居住四十多年的房子，疑占用市有農地被列違建，面臨拆除命運，因向新北市政府提出訴願未過，夫妻二人昨天被發現在...

船長猝逝 沒人會開船 海巡馳援

屏東縣琉球籍漁船「金隆成十八號」十五日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝，船上七名印尼漁工都不會開船，家屬透過翻譯...

女網友稱要從敘利亞來台見面 台南獨居男險遭詐騙5千元

台南市60歲獨居仇姓男子透過臉書認識女網友，她自稱住在敘利亞，想來台灣和他見面，但要仇先到超商購買5千元遊戲點數，仇半信...

影／淡水黃牌機車鑽出車陣 白牌機車閃避不及自摔拋飛

新北市黃姓男子，昨天（16日）下午騎黃牌重機載人外出，途中行經淡水區中正東路2段，黃男從車陣往右鑽出，後方丁男所騎的白牌...

影／屏東平價旅館女子遭勒斃 同住男痛下殺手逃往東部

屏東火車站附近一間旅館15日晚驚傳凶殺命案，一名年約50歲女子疑遭人勒斃陳屍房間，警方獲報趕往處理，鎖定一名與女子同時入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。