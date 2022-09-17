快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雲林外送員剛停好車...下秒被突右轉汽車「直直撞」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六中山路今午正值用餐時段，1名女駕駛原本直行卻突然右切，撞上正從對向左轉至店家的外送員，造成男外送員輕傷送醫，機車被撞毀，也連環撞倒前方幾部機車，所幸未波及其他路人，警方正在釐清肇因。

斗六中山路餐館、飲料店林立，是當地餐飲業的一級戰區，被稱「美食一條街」，今天適逢周六，午間有不少人外出覓食，外送員也穿梭在路上忙著送餐。

不料今午1時許，駕駛白色自小客車的女駕駛原本直行，整輛車卻突然右切且往前衝，一瞬間撞倒車前的男外送員和整排機車，附近店家與用餐民眾還未知發生什麼事，但已被眼前凌亂的現場嚇壞。

據悉了解，女駕駛疑將汽車煞車當成油門，誤踩才會釀禍，35歲張姓男外送員幸僅輕傷、且意識清楚，經救難人員包紮並送至成大斗六分院治療已出院。

熱心民眾將事發影像提供至臉書社群「斗六人社交圈」，網友見狀驚呼「外送員還好嗎？」「怎麼開車的？」「外送員禍從天降，被三寶擊落」外送員友人後代表達關心，表示張男經治療已無大礙出院。

雲林斗六中山路今午用餐時間發生一起汽車突然靠右衝撞1名外送員及3部機車事故。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六中山路今午用餐時間發生一起汽車突然靠右衝撞1名外送員及3部機車事故。記者陳苡葳／翻攝

外送員 斗六

延伸閱讀

外送員趕送餐掉3000元 幸靠一物及熱心民眾拿回辛苦錢

屏東女不爽外送員貼文被告 車禍害命抒己見又被家屬告

外送員出電梯被狗張大口狠咬下體 「爆蛋噴血」恐怖畫面瘋傳

軒嵐諾颱風來襲 彰化市路樹倒塌壓到外送員送醫

相關新聞

高雄地震後民宅傳火警 同居男女被救出男無生命跡象

全台有感地震，其中高雄市5級強震，還有多起餘震，地震過後，位於茄萣區仁愛路的一處民宅於晚上10時9分許傳出火警，消防局出...

住40年的家列違建 老夫妻尋短

新北市范姓夫妻居住四十多年的房子，疑占用市有農地被列違建，面臨拆除命運，因向新北市政府提出訴願未過，夫妻二人昨天被發現在...

船長猝逝 沒人會開船 海巡馳援

屏東縣琉球籍漁船「金隆成十八號」十五日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝，船上七名印尼漁工都不會開船，家屬透過翻譯...

女網友稱要從敘利亞來台見面 台南獨居男險遭詐騙5千元

台南市60歲獨居仇姓男子透過臉書認識女網友，她自稱住在敘利亞，想來台灣和他見面，但要仇先到超商購買5千元遊戲點數，仇半信...

影／淡水黃牌機車鑽出車陣 白牌機車閃避不及自摔拋飛

新北市黃姓男子，昨天（16日）下午騎黃牌重機載人外出，途中行經淡水區中正東路2段，黃男從車陣往右鑽出，後方丁男所騎的白牌...

影／屏東平價旅館女子遭勒斃 同住男痛下殺手逃往東部

屏東火車站附近一間旅館15日晚驚傳凶殺命案，一名年約50歲女子疑遭人勒斃陳屍房間，警方獲報趕往處理，鎖定一名與女子同時入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。