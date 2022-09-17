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影／雲林外送員剛停好車...下秒被突右轉汽車「直直撞」
雲林斗六中山路今午正值用餐時段，1名女駕駛原本直行卻突然右切，撞上正從對向左轉至店家的外送員，造成男外送員輕傷送醫，機車被撞毀，也連環撞倒前方幾部機車，所幸未波及其他路人，警方正在釐清肇因。
斗六中山路餐館、飲料店林立，是當地餐飲業的一級戰區，被稱「美食一條街」，今天適逢周六，午間有不少人外出覓食，外送員也穿梭在路上忙著送餐。
不料今午1時許，駕駛白色自小客車的女駕駛原本直行，整輛車卻突然右切且往前衝，一瞬間撞倒車前的男外送員和整排機車，附近店家與用餐民眾還未知發生什麼事，但已被眼前凌亂的現場嚇壞。
據悉了解，女駕駛疑將汽車煞車當成油門，誤踩才會釀禍，35歲張姓男外送員幸僅輕傷、且意識清楚，經救難人員包紮並送至成大斗六分院治療已出院。
熱心民眾將事發影像提供至臉書社群「斗六人社交圈」，網友見狀驚呼「外送員還好嗎？」「怎麼開車的？」「外送員禍從天降，被三寶擊落」外送員友人後代表達關心，表示張男經治療已無大礙出院。
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