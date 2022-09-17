斗六美食戰區3機車倒地1人送醫 目擊者困惑怎麼撞的

雲林斗六中山路今天中午1時許發生一起車禍事故，有3部機車倒地，另1輛暫停在餐飲店門口的汽車也遭波及，車頭輕微毀損，由於當時正值熱門用餐時段，附近店家見狀上前查看但還不解究竟，目前警方在現場處理中，1人輕傷送醫。

有「美食一條街」之稱的斗六中山路，餐館、飲料店林立，是當地餐飲業的一級戰區，今天適逢周六，午間有不少人外出覓食，不料就在中山路靠近中堅路段前突發車禍事故。

事發突然，各店正忙著招呼客人、準備餐點，目擊民眾路過時已見現場一片凌亂，3機車倒地、1輛汽車車頭遭撞，不過幸好當時未有其他人靠近，未釀人員傷亡。