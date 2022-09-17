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男武陵農場茶莊內工作被蜂叮休克 黑鷹直升機急送就醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天上午10點多，台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不慎遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，向消防局報案，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點10分吊掛成功，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。

台中市消防局今天10時25分接獲民眾報案，有一行5人除草工人目前位於武陵農場內茶庄後山工作，其中一名40歲松先生遭受蜂螫，疑似休克全身肢體無力，請求本局派員協助，本局立即派遣梨山分隊共計2車6人由梨山分隊小隊長黃暉銘率員前往救援並由指揮中心同步申請直升機吊掛作業。

勤指中心通知空勤總隊黑鷹直升機，於11時38分從清泉崗機場起飛，於12時10分成功執行吊掛該名傷者並12時30分直接降落中國醫藥大學附設醫院屋頂停機坪，梨山分隊搜救人員返隊待命。

台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供
台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供
台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供
台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供
台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供
台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供
台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供
台中市40歲松男在和平區武陵農場茶莊內工作，不甚遭蜜蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，12點30分降落中國醫藥大學附設醫院停機坪，接受治療。圖／讀者提供

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