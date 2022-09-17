改裝車台南山區呼嘯噪音惹民怨 警監環今查獲14件違規

秋天改裝車輛經常在台南山區呼嘯而過，吵雜噪音易引發民怨。台南警方今天會同麻豆監理站、市府環保局在台3線轄區台南楠西段370公里處「監警環聯合稽查」，攔查各式車輛120輛，噪音檢測22輛、10輛不合格，開罰違反道路交通管理處罰條例第16條、第18條改裝車輛12件及第21條、第22條無適格駕照2件，總計14件交通違規。

玉井分局表示，為維護山區交通安全，聯合稽查取締噪音與改裝車輛，由市警局交大隊長陳宇桓帶隊及玉井分局警力共24名，會同麻豆監理站、市政府環保局針對改裝車輛告發或通知召回檢驗。

警方表示，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

玉井分局表示，另因應道路交通管理處罰條例部分條文修正，已將「微型電動二輪車」納管，民眾購買應選擇經合格審驗標章車型款式，切勿非法改裝致生危害自己與他人行車安全，將持續加強稽查及宣導。