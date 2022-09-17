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高雄警包抄偷貨車賊 雙手掐頸2賊趴地另1人乖乖就逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名郭姓婦人11日發現久未開的車子不翼而飛報警，警方調近百支監視器追查；4天後發現竊賊開贓車出現在澄觀路，趁賊停等紅燈，前後包抄，2賊下車要逃，1名員警趨前伸雙臂掐頸，當場讓2賊趴地，另1賊則被警方從車上揪出乖乖就逮。

仁武警分局仁武派出所11日受理郭姓婦人（58歲）報案，郭婦指放在水管路上的小貨車，因多日未開，11日前往開車時，發現車子失竊，所長麥漢章指示專案組警員追查，警方發現失竊的小貨車四處在高雄南北兩區移動，不易鎖定。

專案小組警方4天內調閱近百支監視鏡頭，15日下午發現贓車回到仁武區澄觀路，隨即通報線上警力攔截，警網在和平路上發現小貨車後斗坐了一個人，前方車中另有2人，於是趁小貨車停等紅燈時，前後包抄。

後方的竊嫌和駕駛見警方逼近，跳下車要逃逸時，一名健壯的員警趨前伸開雙手，當場掐住2男頸部，手一揮將2男打趴在高架橋下方的分隔島上，另1男則被警方從車上揪下車，乖乖就擒。

警方調查，彭姓男子（41歲）、鄭姓男子（46歲）和陳姓男子（44歲）等3人，聯袂偷竊小貨車，警方在車中並起出海洛因1.2公克及毒品注射器等物，警詢後，依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

高市3名偷車賊駕贓車出現澄觀路，警網包抄，在和平路上發現贓車後斗坐了一個人。記者石秀華／翻攝
高市3名偷車賊駕贓車出現澄觀路，警網包抄，在和平路上發現贓車後斗坐了一個人。記者石秀華／翻攝
仁武警分局仁武派出所健壯的員警趨前伸開雙手，當場掐住2竊嫌的頸部，手一揮將2男打趴在高架橋下方的分隔島上。記者石秀華／翻攝
仁武警分局仁武派出所健壯的員警趨前伸開雙手，當場掐住2竊嫌的頸部，手一揮將2男打趴在高架橋下方的分隔島上。記者石秀華／翻攝
高市2名偷車賊被仁武警分局警方逮捕，壓制在地。記者石秀華／翻攝
高市2名偷車賊被仁武警分局警方逮捕，壓制在地。記者石秀華／翻攝

毒品 贓車 偷竊

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