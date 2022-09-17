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呼叫奧特曼！滿足11歲男童「超異想像」 警完成護送任務

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

每位男孩心中都有英雄影集的熱情正義。台中市11歲男童與阿嬤外出迷途，阿嬤心慌打電話問路，所長李建興巡邏發現，男童把玩「奧特曼變身器」，似乎想呼叫心目中的英雄，幫他解決眼前的問題；警方護送祖孫倆到親友家，親友見狀開心拍下英雄所長與男童獨一無二的「奧特曼合影」。

台中市后里區1名11歲王姓男童，前晚10點多，陪著阿嬤徒步拜訪親戚，阿嬤因夜間路況不熟悉，在后里區甲后路與月眉東路口迷途，內心很焦慮，不斷地打電話求助親人。

巡邏中的大甲警分局后里所所長李建興、警員陳禹帆發現，小男孩在阿嬤身旁很有耐心把玩「奧特曼變身器」，似乎想呼叫心目中的英雄，幫他解決眼前的問題，這一切剛好李、陳看在眼裡，員警馬上現身變為真人英雄，展開尋親任務。

員警發現孫子手上拿著「奧特曼」，於是就以此為話題，開啟小男童的心房，了解「原來阿嬤迷路了」，先安撫阿嬤情緒，問出要前往的地址就在不遠處，約4分鐘的路程。

為了確保祖孫倆能平安抵達目的，不再迷航，所長李建興決定用巡邏車引導方式護送到親友家，沒想到男童與親友小朋友相遇後，提議與英雄所長拍照，留下獨一無二的「奧特曼合影」，相當興奮。

大甲警分局肯定執勤員警的愛心與關懷，展現出「同理心」，秉持著「民眾的小事就是警察的大事」，有效發揮警察為民服務的精神。

后里所長李建興與11歲王姓男童留下獨一無二的「奧特曼合影」，讓迷途記變成難忘的英雄奧特曼回憶。圖／讀者提供
后里所長李建興與11歲王姓男童留下獨一無二的「奧特曼合影」，讓迷途記變成難忘的英雄奧特曼回憶。圖／讀者提供
后里所長李建興與11歲王姓男童留下獨一無二的「奧特曼合影」，讓迷途記變成難忘的英雄奧特曼回憶。圖／讀者提供
后里所長李建興與11歲王姓男童留下獨一無二的「奧特曼合影」，讓迷途記變成難忘的英雄奧特曼回憶。圖／讀者提供

阿嬤 后里

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