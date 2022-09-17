影／騎「電動滑板車」行竊露餡 通緝犯扯「確診」拒逮

新北市淡水區一名歐姓慣竊，這個月分兩天，騎乘電動滑板車潛入民權路一舊大樓，竊取他人車內共7600元逃逸。警方獲報調閱大樓沿路監視器畫面，鎖定歐男涉嫌。周二（13日）中午循線到其租處逮人，歐男謊稱「確診」拒開門，見房東在一旁才開門就逮，警詢後依竊盜、通緝等罪嫌送辦。

據了解，歐姓男子（33歲）警查出他因2件竊盜、1件侵占遭新北、桃園發布通緝。原本是廚師的他，因為疫情關係遭公司資遣，近來因積欠房租，又開始動起歹念，潛入別人社區偷取機車內財。

這月6日、12日深夜，歐男騎乘一輛電動滑板車，鬼祟潛入新北市淡水區民權路某處大樓地下停車場，他四處翻找他人機車置物箱，成功偷走置物箱內7000多及600多元財物，隨即騎乘電動滑板車逃逸。

被害人發現，向淡水警分局竹圍派出所報案，經調閱監視器追查，發現一名騎乘「電動滑板車」的男子，沿著周邊小巷來回穿梭，隨後選定這處大門未上鎖的大樓，潛進地下室停車場行竊，經追緝鎖定歐男涉嫌，立即組成專案小組追緝。

周二（13日）中午12時許，警方會同房東到歐男租處套房逮人，歐男聽見有人敲門，一度在門後扯喊自己「確診」藉故拖延，最後房東開口要其開門，歐男才開小縫查看。