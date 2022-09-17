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影／騎「電動滑板車」行竊露餡 通緝犯扯「確診」拒逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區一名歐姓慣竊，這個月分兩天，騎乘電動滑板車潛入民權路一舊大樓，竊取他人車內共7600元逃逸。警方獲報調閱大樓沿路監視器畫面，鎖定歐男涉嫌。周二（13日）中午循線到其租處逮人，歐男謊稱「確診」拒開門，見房東在一旁才開門就逮，警詢後依竊盜、通緝等罪嫌送辦。

據了解，歐姓男子（33歲）警查出他因2件竊盜、1件侵占遭新北、桃園發布通緝。原本是廚師的他，因為疫情關係遭公司資遣，近來因積欠房租，又開始動起歹念，潛入別人社區偷取機車內財。

這月6日、12日深夜，歐男騎乘一輛電動滑板車，鬼祟潛入新北市淡水區民權路某處大樓地下停車場，他四處翻找他人機車置物箱，成功偷走置物箱內7000多及600多元財物，隨即騎乘電動滑板車逃逸。

被害人發現，向淡水警分局竹圍派出所報案，經調閱監視器追查，發現一名騎乘「電動滑板車」的男子，沿著周邊小巷來回穿梭，隨後選定這處大門未上鎖的大樓，潛進地下室停車場行竊，經追緝鎖定歐男涉嫌，立即組成專案小組追緝。

周二（13日）中午12時許，警方會同房東到歐男租處套房逮人，歐男聽見有人敲門，一度在門後扯喊自己「確診」藉故拖延，最後房東開口要其開門，歐男才開小縫查看。

他見警到場，瞬回說自己是「生意人」警餘光瞄到房內「電動滑板車」，立即問歐「確診還可以成電動車出門喔！」歐男被警方打臉當場坦承犯行就逮，一併帶回偵辦，偵詢時歐男坦承犯行，警詢後依竊盜、通緝等罪嫌送辦。

歐嫌騎乘電動滑板車找尋犯案目標。記者曾伯愷／翻攝
歐嫌騎乘電動滑板車找尋犯案目標。記者曾伯愷／翻攝
歐男因竊盜、通緝被警方移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
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歐嫌騎乘電動滑板車，潛入淡水一大樓停車場，竊取機車置物箱財物。記者曾伯愷／翻攝
歐嫌騎乘電動滑板車，潛入淡水一大樓停車場，竊取機車置物箱財物。記者曾伯愷／翻攝
警方到歐男租處逮人。記者曾伯愷／翻攝
警方到歐男租處逮人。記者曾伯愷／翻攝

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