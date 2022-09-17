金門暗夜車禍 前副縣長林德恭遭撞緊急後送台灣治療

暗夜外出運動，真的要當心。金門縣金湖鎮市港路昨晚發生一起機車撞行人的交通事故，前金門副縣長林德恭與妻子外出散步，結果要過馬路返家時，遭郭姓女騎士撞上，因顱內出血，傷勢嚴重，昨深夜11點許，緊急後送到台北榮總，目前還在加護病房觀察中。

金湖分局今天表示，昨日晚間20時47分許，郭姓女子騎乘普通重型機車，沿金湖鎮市港路往新市圓環直行，竟然撞上走在斑馬線上，正在過馬路的林德恭及其章姓妻子，林德恭頭部受傷、章女右手肘輕微擦傷、機車騎士郭女臉部及手腳擦挫傷，3人均送衛福部金門醫院就醫。而林德恭送到金門醫院後，經檢查是顱內出血，人呈現半昏迷，院方緊急插管治療。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對機車駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

據了解，今年69歲的林德恭，在公務生涯服務將近40年，曾任縣府副縣長、金酒公司董事長之後在縣府秘書長任內退休；他退休後相當低調，很少出席公開活動，與妻子早晚都會外出散步運動，遭遇此不幸意外，讓不少好友都相當難過，僅能為他默默祈福。

金門縣長楊鎮浯在昨晚11時也偕同副縣長李增財、縣長辦公室主任陳志斌、財政處長孫國智與衛生局長李錫鑫趕到醫院探視，表達慰問和關懷之意，直到救護車要將林德恭送去搭醫療專機後才離開。