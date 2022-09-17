又是導航惹的禍！新竹騎士暗夜誤闖國道 嚇壞用路人

國道1號新竹路段昨晚9點多出現騎士誤闖、騎上路肩的驚險場景，時值周五下班車流量不小，不少用路人見狀嚇壞報案。國道警方趕抵處理，好在31歲的王姓男騎士人車平安也沒造成傷亡，王男稱「跟著導航走」沒想到騎上國道，當場挨罰3千元紅單。

國道警方昨晚9點多獲報有騎士誤闖國道，還有用路人目睹男騎士牽著機車沿著路肩不斷往前走；巡邏車迅速趕抵國道1號新竹路段南下103公里的外側路肩，男騎士當時跟機車已停在路肩，巡邏車隨即在後方警戒，並請拖吊車幫忙拖吊機車下三灣交流道。

誤闖國道的騎士是80年次王姓男子，他向警方表示，自己原本要從新竹騎車南下到苗栗通霄，一路看著手機導航指引，沒想到騎上了國道3號茄苳交流道，一路靠右順騎轉接國道1號新竹系統交流道往南，騎了5公里左右。好在警方火速攔截避免意外發生。