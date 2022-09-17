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高價登山車放門口遭竊 報案1小時後...警逮無袖背心賊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子昨天上午要上班時，發現放在百福社區門口高價登山自行車被偷，因趕著上班昨晚才報案，警方監視器沿路追查，在1小時後，因認出穿著無袖背心賊特徵，在工建路迅速逮到涉嫌偷車的沈姓男子，並到他萬華住處查獲贓車，訊後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，住百福社區的詹姓男子，昨天晚間7時30分，向市警察局第三分局百福派出所報案，他的登山行車放在家門口，一早7時左右發現被偷走，市價3萬5000元，因為他急著上班，下班後才有空來報案。

百福所員警受理後積極調閱沿路數十支監視器，發現洪姓男子（42歲）涉嫌重大，涉嫌偷車後騎走，警方查出他的身形特徵、穿著加強巡查，在昨晚8時30分，眼尖的警察在七堵區工建路一帶遇到沈姓男子正在路上閒晃，馬上攔下盤查，洪男見犯行敗露，乖乖配合警方調查偵辦。

百福派出所長羅軒偉說，洪男坦承把自行偷走，他把贓車從百福火車站帶上火車送到台北車站下車，然後騎到萬華住處地下室藏放，員警到萬華起獲失竊贓車，

由於現場還有多輛來源不明高價自行車，呼籲有失竊者向警方報案追查。

羅軒偉表示，警方懷疑沈男犯案後仍在附近尋找行竊目標，清查是否轉賣牟利，警方懷疑還有其他被害人，擴大清查。

詹姓失主報案1小時後就尋回愛車，十分欣喜，感謝警方快速破案。第三分局呼籲民眾停放機車或自行車能養成上鎖習慣，多一道防備就能減少歹徒犯案機會。

高價登山車放門口遭竊，鷹眼警報案1小時逮到無袖背心賊。記者游明煌／翻攝
高價登山車放門口遭竊，鷹眼警報案1小時逮到無袖背心賊。記者游明煌／翻攝
高價登山車放門口遭竊，鷹眼警報案1小時逮到無袖背心賊。記者游明煌／翻攝
高價登山車放門口遭竊，鷹眼警報案1小時逮到無袖背心賊。記者游明煌／翻攝

贓車 自行車 警察

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