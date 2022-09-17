派出所飛進不速之客掉一地羽毛 「警鴿」救援安撫放飛

高市左營警分局文自派出所內，前天下午突然一隻斑鳩飛進，一陣亂飛後，先撞玻璃，頭昏眼花又撞牆，羽毛掉滿地後摔落地面，正牌「警鴿」的值班員警見狀，找紙箱當斑鳩臨時小窩，見牠無事，再放至草地，安心放飛。

左營警分局文自派出所的警員林冠融和毛穎蓁，前天下午在派出所值班備勤，下午4時許，派出所大門一打開，先進來2名洽公民眾，隨後一隻斑鳩也跟著飛進來，可能見陌生環境，斑鳩驚慌下先撞上擦得亮晶晶的玻璃，眼冒金星後，又到處亂飛，撞牆多次，掉落一地羽毛，最後「降肉」地面。