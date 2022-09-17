快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹行車糾紛亮球棒 男辯「送球棒給小孩」被打臉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

陳姓男子在新竹火車站前與他人發生行車糾紛，因拿出球棒理論，被警方依違反社維法送辦，陳男稱正準備送球棒到加入棒球隊的小孩，因球棒快掉了才拿著。法官看監視器畫面認為陳男明明可先放好球棒，拿球棒已成威脅，裁定5千元罰鍰、沒入球棒。

事發在今年6月27日清晨5點多，陳姓男子因行車糾紛與賴姓男子發生爭執，並持鋁製球棒與對方理論。警方獲報後處理，將無正當理由持有具有殺傷力球棒的陳姓男子依違反社會秩序維護法送辦。

陳姓男子辯稱，小孩是棒球隊成員，因上課要用球棒，自己到車站準備要送球棒給小孩，當時與賴姓男子理論時「球棒快掉了」，才會拿著球棒跟對方吵，並沒有要攻擊對方。

但法官審視路口監視器畫面，發現陳姓男子先騎車停在賴姓男子身後，才下車跟對方理論，狀況並不緊急，陳男有餘裕放好球棒，再跟賴姓男子溝通。陳男卻是反其道而行，拿球棒跟對方理論，依一般社會通念，已威脅對方身體安全與危害社會安寧。

法官認為陳姓男子所為違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力器械之規定的違序行為，雖對社會秩序及社會安寧造成潛在危害，但考量並未持之傷人，衡酌其危害情節與家庭狀況、犯後態度等，處罰鍰5千元、沒入鋁製球棒。

新竹地方法院。本報資料照
新竹地方法院。本報資料照

監視器 新竹 火車站

延伸閱讀

何志勇合體新竹前市長林政則 共騎新竹海岸線推宜居城

中職／罕見案例！雙殺變妨礙打擊 兄弟單局猛攻5分

行車糾紛當街朝下體開槍…嫌犯今淡水落網 竟是殺人未遂通緝犯

中職／詹子賢球棒遭竊 警偵辦貨運員工依竊盜罪函送

相關新聞

高雄地震後民宅傳火警 同居男女被救出男無生命跡象

全台有感地震，其中高雄市5級強震，還有多起餘震，地震過後，位於茄萣區仁愛路的一處民宅於晚上10時9分許傳出火警，消防局出...

住40年的家列違建 老夫妻尋短

新北市范姓夫妻居住四十多年的房子，疑占用市有農地被列違建，面臨拆除命運，因向新北市政府提出訴願未過，夫妻二人昨天被發現在...

船長猝逝 沒人會開船 海巡馳援

屏東縣琉球籍漁船「金隆成十八號」十五日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝，船上七名印尼漁工都不會開船，家屬透過翻譯...

女網友稱要從敘利亞來台見面 台南獨居男險遭詐騙5千元

台南市60歲獨居仇姓男子透過臉書認識女網友，她自稱住在敘利亞，想來台灣和他見面，但要仇先到超商購買5千元遊戲點數，仇半信...

影／淡水黃牌機車鑽出車陣 白牌機車閃避不及自摔拋飛

新北市黃姓男子，昨天（16日）下午騎黃牌重機載人外出，途中行經淡水區中正東路2段，黃男從車陣往右鑽出，後方丁男所騎的白牌...

影／屏東平價旅館女子遭勒斃 同住男痛下殺手逃往東部

屏東火車站附近一間旅館15日晚驚傳凶殺命案，一名年約50歲女子疑遭人勒斃陳屍房間，警方獲報趕往處理，鎖定一名與女子同時入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。