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新竹行車糾紛亮球棒 男辯「送球棒給小孩」被打臉
陳姓男子在新竹火車站前與他人發生行車糾紛，因拿出球棒理論，被警方依違反社維法送辦，陳男稱正準備送球棒到加入棒球隊的小孩，因球棒快掉了才拿著。法官看監視器畫面認為陳男明明可先放好球棒，拿球棒已成威脅，裁定5千元罰鍰、沒入球棒。
事發在今年6月27日清晨5點多，陳姓男子因行車糾紛與賴姓男子發生爭執，並持鋁製球棒與對方理論。警方獲報後處理，將無正當理由持有具有殺傷力球棒的陳姓男子依違反社會秩序維護法送辦。
陳姓男子辯稱，小孩是棒球隊成員，因上課要用球棒，自己到車站準備要送球棒給小孩，當時與賴姓男子理論時「球棒快掉了」，才會拿著球棒跟對方吵，並沒有要攻擊對方。
但法官審視路口監視器畫面，發現陳姓男子先騎車停在賴姓男子身後，才下車跟對方理論，狀況並不緊急，陳男有餘裕放好球棒，再跟賴姓男子溝通。陳男卻是反其道而行，拿球棒跟對方理論，依一般社會通念，已威脅對方身體安全與危害社會安寧。
法官認為陳姓男子所為違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力器械之規定的違序行為，雖對社會秩序及社會安寧造成潛在危害，但考量並未持之傷人，衡酌其危害情節與家庭狀況、犯後態度等，處罰鍰5千元、沒入鋁製球棒。
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