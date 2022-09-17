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影／國1永康段四車連環撞 第3車男駕駛下車查看被撞不治
國道一號南下319.2公里處永康路段今天凌晨0時10分發生一起四車追撞事故，導致1死3傷，國道四隊調查，林姓男子疑未注意車前狀況追撞前方兩車，致三車連環車禍，林男下車查看時，再遭後方傅姓男子所駕轎車撞噴飛，送醫後不治。
國道四隊新市分隊調查，26歲林姓男子凌晨0時10分許，行經國道一號南下永康路段（319.2公里）時，疑因未注意車前狀態，追撞24歲魏姓男子所駕轎車，致魏車往前推撞46歲蔡姓男子所駕轎車，林、魏兩駕駛均下車查看時，再遭後方43歲傅姓男子所駕轎車追撞林車後，再推撞前方兩車。
林男被撞後，當場沒有呼吸心跳，經送奇美醫院緊急仍告不治，另魏男及傅車上兩名小孩頭部挫傷，分送安南、奇美醫院治療。
新市分隊指出，死者林男酒測值待抽血檢測外，魏、蔡及傅男3人均無飲酒情形。
國道四隊呼籲，用路人行車應注意車前狀態，若發生事故無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。
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