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影／女童蹲哭：我阿嬤被電梯吃掉了！找到後...禮貌鞠躬謝警

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名2歲女童，昨下午獨自蹲在路口嚎啕大哭，警方趨前關心，女童哭喊「「阿嬤電梯吃掉了」，警方研判女童迷途，一把抱起她沿途尋找，在路口銀行前發現焦急找孫女的阿嬤；原來女童在銀行跟錯人，眼見阿嬤進入電梯，門關上，以為阿嬤被電梯吃掉。

鳳山警分局鳳崗派出所警員呂孟翰、黃吉君昨日下午2時許，巡邏經過光復路，見一名2歲女童獨自蹲在路邊嚎啕大哭，警方立即趨前關切，女童止不住淚水，哭喊「阿嬤搭電梯不見了，被電梯吃掉了」。

警方貼心安撫女童情緒，研判女童和阿嬤走失，男警一把抱起女童，女警陪伴在旁，一起沿路找尋，試著喚起女童的有限記憶。

男警途中不斷詢問女童「阿嬤去哪裡了」，女童仍不斷哭泣：「我要找阿嬤」，男警心疼安撫「別哭了，好不好」，並對女童說「你說阿嬤搭電梯進去後，就找不到阿嬤了，我們去找阿嬤」，女警也安撫女童：「不哭，不哭，眼淚是珍珠」。

男女警員輪流抱著女童找阿嬤，走了約2、300公尺後，在銀行前發現正焦急找孫女的巴姓婦人（60歲），巴婦見到孫女，放下心中大石：「你到哪裡去了，阿嬤嚇死了」，女童見到阿嬤，止住淚水，趨前撒嬌「阿嬤抱抱」，逗得警方都笑了。

女童和阿嬤歡喜團圓，轉頭90度鞠躬對男女警員說：「謝謝警察伯伯，謝謝你們」，讓銀行保全員鼓掌叫好，連女警也忍不住稱讚女童好有禮貌。

高市2歲女童獨自蹲在鳳山區的路邊嚎啕大哭，警方趨前關切。記者石秀華／翻攝
高市2歲女童獨自蹲在鳳山區的路邊嚎啕大哭，警方趨前關切。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所男警一把抱起迷途女童，安撫情緒，並沿路找尋女童阿嬤。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所男警一把抱起迷途女童，安撫情緒，並沿路找尋女童阿嬤。記者石秀華／翻攝
高市2歲女童迷途，哭喊「我阿嬤被電梯吃掉了」，警方出現，抱著她找到阿嬤，祖孫高興地和警方留影。記者石秀華／翻攝
高市2歲女童迷途，哭喊「我阿嬤被電梯吃掉了」，警方出現，抱著她找到阿嬤，祖孫高興地和警方留影。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所警員呂孟翰、黃吉君，輪流抱著女童找阿嬤。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所警員呂孟翰、黃吉君，輪流抱著女童找阿嬤。記者石秀華／翻攝

阿嬤 電梯 警察

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