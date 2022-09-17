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中壢婦遭夫持棍打死 狠夫逃一天 友勸說下台北投案

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區1處民宅驚傳殺妻案，39歲的范姓女子遭43歲的劉姓丈夫持類似登山杖工具將其妻打死，昨日10許劉男在朋友陪同下至台北大安警分局投案，中壢警分局率隊將其帶回，警詢後並依殺人罪將劉男移送桃園地檢署偵辦，劉女遺體將於19日解剖釐清確切死因。

劉男向警方稱，位在中壢區龍岡路上的1棟3層樓透天厝，因與其妻范女發生口角，一氣之下拿類登山杖工具將妻子打死，警方知悉後立即派員至案發地點勘察並封鎖現場，發現范女躺臥於床上並以棉被覆蓋，已明顯死亡，且全身上多處瘀傷及瘀青，至於詳細死因及死亡時間須待解剖後釐清。

據了解，劉男原先從事殯葬業，不過被公司辭退，有毒品前科的他，經常向范女要錢，15日待范女下班後，2人又再度發生爭吵，劉男情緒激動的將范女打死。

據悉，事發過後，劉男不確定妻子有無死亡，未叫救護車，但打電話吿知友人，他和妻子的的事發經過，友人發現不對，劉男經勸說後，在朋友陪同下駕車前往大安警分局投案。

警方表示，夫婦二人去年1月結婚，共同住在這棟透天厝，2人未育有小孩，平時就時常吵架；據悉，劉姓夫婦數日前曾在住家附近超商發生爭吵，有民眾報案請警方到場協調，怎料隔沒幾天竟發生憾事。

檢查官昨已相驗，預計19日解剖遺體釐清確切死因，昨警詢後將劉男依殺人罪移送桃園地檢署偵辦。

透天厝 桃園 殺人

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