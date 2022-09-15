違法犯紀！從警才兩年開賭場遭逮 保一警記一大過免職

保一總隊1名朱姓員警，這個月4日，遭樹林警分局查獲在轄區經營德州撲克賭場，現場逮捕朱姓員警、工作人員及賭客共12人，連同查扣1萬餘元賭資、毒品咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依法送辦，地檢複訊裁定五萬元交保候傳。而保一總隊也火速開鍘，對朱員記以一大過免職。

據了解，朱姓員警（26歲、107年特班結業）結業後分發至保一總隊服務。2020年8月，朱員以「無毒校園」專任警力支援新北市新莊分局偵查隊，今年5月2日支援期滿歸建保一總隊。

據悉，朱員支援新莊分局期間，緝毒績效卓著，但因辦案較為獨行，同仁間有所異音，今年曾在查緝毒品案件時，涉嫌侵占涉案人12萬元現金，事後遭新莊內部調查，朱員火速交還。今年他還特地選填回新北市，希望回到熟悉的工作環境大展身手，想不到今年8月才搬租到新北市樹林區，就驚傳他涉開賭場。

今年8月中旬，新莊警分局既在朱員位於樹林租處查獲德州撲克賭場，當天為見到朱員在場，追查後才知是賭場是朱員所租賃的。這個月樹林警分局在接獲線報，派員埋伏在朱員樹林博愛街租屋，果然發現這處進出入人員複雜。

這月4日凌晨1時許見時機成熟，持搜索票前往搜索，當場查獲朱姓員警等4名工作人員、8名賭客等共12人，並查扣賭具、賭資1萬餘元，還在朱員身上搜出毒品咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。