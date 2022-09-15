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為閃車竟衝撞待轉區2女騎士 網酸「待撞區真恐怖」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄23歲蕭姓男子前天駕駛白色轎車，行經楠梓藍昌路路口時，遇52歲黃姓男子駕駛的休旅車先行左轉，導致蕭男為了閃車，直接撞上對向待轉區停等紅燈的機車群，導致2女騎士受傷，所幸送醫治療無生命危險；事後網友貼文，引起熱議，直呼待轉區如同「待撞區」太可怕！

臉書社團「我是楠梓人」昨天有網友貼文指，前日目睹藍昌路車禍被嚇到，有人知道傷者現在狀況如何？實在令人擔心大家行車慢行不要急，生命可貴，影片有傳給警方；並附上轎車為閃車撞上停等紅燈的機車群的影片。

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言「待轉區的人有夠衰小～那個藍色衣服的機車騎士直接被撞飛」、「待轉區=待撞區 無誤」、「乖乖在待轉區等待 怎麼會這樣～」、「這待撞區也太恐怖了吧！」。

這起事故發生於前天中午11時46分左右，蕭男駕駛白色轎車從藍昌路北往南外側車道直行，行經路口時，對向黃男駕駛的休旅車，疑未未待左轉號誌亮起，便先行左轉；蕭見狀向右閃避，竟直接撞上正在待轉區停等紅燈的騎士。

經查，受波及的騎士分別為48歲呂女及55歲陳女，導致身體多處擦挫傷，所幸送醫救治，並無生命危險；初步了解，肇事駕駛都未酒駕。

因事故起因疑似蕭男遇黃燈搶快未減速，及黃男未待號誌指示即先行左轉所造成，詳細事故原因，將由交通大隊鑑定，釐清相關肇責後，將依法開罰。

高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。圖／臉書「我是楠梓人」
高雄市楠梓區昨天發生轎車撞傷騎士事故。圖／臉書「我是楠梓人」

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