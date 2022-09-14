獨留斷線沖浪板 貢寮沖浪客疑落海失踪搜尋未獲

新北市貢寮區東興街東興宮前沙灘，今晚7點半傳出疑有一名沖浪客落海失踪，但搜救人員搜尋未獲，明天上午繼續搜尋找人。

瑞芳警分局110今晚獲報，沙灘附近停放一輛自小客車，車旁放置拖鞋及沖浪板蓋子，另於沙灘岸邊有人拾獲沖浪板且連結繩子已斷，疑似有沖浪遊客未上岸，需警消人員到場協助。

福隆所警員到場了解並協助，經查詢車籍資料及車內物品，疑似失蹤沖浪遊客為一名48歲男子，目前找不到人，經查詢相關親友得知，其家屬均居住於國外，目前僅表哥一人同住台灣，其表哥將明早到達現場了解並協助。