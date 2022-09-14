嘉縣老翁騎腳踏車遭追撞 送醫不治

嘉義縣六腳鄉今晚發生死亡車禍，一名年約7旬的老翁騎腳踏車在蒜頭大橋上，疑燈光昏暗遭後方車輛追撞，當場失去生命跡象，消防局獲報緊急送醫仍宣告不治，事故原因調查中。

嘉義縣消防局今天晚上7時41分接獲民眾報案，六腳鄉蒜頭大橋上發生車禍，一名騎腳踏車的老伯被車子撞到，人躺在橋上不動了。

消防局獲報後馬上出動救護車前往救人，消防局告訴中央社記者，到現場時見老翁倒在路旁已經OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，馬上送往嘉義長庚醫院搶救。

醫院表示，侯姓老翁（70歲）送到醫院時，完全測不到生命跡象，經半個多小時搶救仍宣告不治。

警方調查，報案者是20多歲肇事的陳姓男子，事發後他留在現場等警消人員來處理，疑似是橋上光線不足，才會開車撞到騎腳踏車的老翁，事故原因尚待釐清。