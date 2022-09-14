影／氣象粉專前小編被車夾擊亡！駕駛遭疑無故急停 公布畫面自清

台北市新生高架上今早7時許發生一起汽機車追撞事故，導致1名重機騎士死亡，最前方遭撞汽車駕駛被疑「無故急停」，下午上傳車輛前後行車紀錄器畫面自清，要大眾在肇責釐清前勿過多解讀，死者身分也逐漸釐清，曾任臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編，中央氣象局局長鄭明典獲悉後發文致哀。

警方調查，35歲柯姓男子上午7時許騎乘重機行經新生高架長安東路段，因前方汽車急停，柯煞車不及撞上前車，倒地後陸續遭後方2輛汽車撞上，送醫搶救5小時傷重不治，遭撞車輛駕駛趙姓男子及後方追撞的蕭姓、陳姓男駕駛則無傷。

事件曝光，事故最前方的54歲趙男遭疑高架道路無故急停釀禍，趙下午將車輛前後行車紀錄器畫面上傳臉書，畫面顯示車輛行經該路段，準備匯入主線道路，正在等車輛駛過遂停下，但後方車輛卻煞不住車撞上車尾，前方車輛則駛離現場。該文提及，「請大家勿人身攻擊或過多解讀，靜待釐清肇責」。

警方初判，匝道車輛匯入主道依規定要停等讓車，可能是騎士未注意車速或車前安全距離釀禍，確切肇責仍待釐清。