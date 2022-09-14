暈眩不舒服...男看到「急救站」走進不語 老闆娘不只救手機也救人

彰化縣員林市鄭姓男子昨天突暈眩，看到路旁大大的紅十字寫著「急救站」就走進去，原來他誤看「手機急救站」，不過老闆娘蘇小姐很機警覺得有異狀，鄭男在紙上寫下「119」，蘇小姐意會過來，立即打119，將鄭男送醫救治後，已無大礙。

「我們手機和人都可以救啦」蘇小姐說，昨天下午一名男子背著大包小包突走進來，可能是不舒服，即坐在階梯，男子說話也不清楚，她即拿出紙筆給男子寫，男子即寫下119，蘇小姐意會過來，馬上打119，並倒了杯水給男子喝，男子被送醫院後，原來是血壓高，突不舒服，到院觀察後已無大礙即離院。

警方表示，鄭男年約50歲，曾在大村鄉租屋，但後來居無定所，有點像遊民，7、8月間也都曾經不舒服被救護車送醫觀察。