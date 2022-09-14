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涉酒後打死同事 劉、田兩男各15萬元、1萬元交保
南投縣仁愛鄉28歲林姓男子遭劉姓、田姓兩名同事毆打，傷重不治。南投地檢署今天下午相驗，並訊問劉、田二人，認為兩人毆打林姓男子傷害致死，涉嫌重大，晚間諭令劉、田兩人各以15萬元、1萬元交保，並擇日解剖，確認死因。
警方調查，林男借住在38歲劉男位在鹿谷鄉德鹿谷村，12日中午與劉、田3人在劉家喝酒吃飯，劉不滿林借住又弄壞機車發生口角，動手持棍棒毆打林，之後將他趕出家中，田開車載著林男轉往廬山部落工寮。
途中林下車買酒，而2人返回工寮後，向田男表示上廁所，未料一去不回，之後被人發現倒在廬山部落路旁，劉、田兩人通報119。
救護人員發現林男頭部明顯腫脹陷入昏迷，送往台中榮總埔里分院急救，林男顱內嚴重出血，轉送往台中中國醫藥大學附設醫搶救，13日晚上仍傷重不治。
警方調查，劉、田兩人和林姓男子是同事，卻向救護人員謊稱不認識林姓男子，懷疑兩人就是嫌犯。家屬指控，劉男打了10多分鐘才罷手手段凶殘，認為田男也有參與傷人。
檢察官訊後，認為劉姓男子涉犯傷害致死罪嫌重大，諭知15萬元交保，田姓男子也涉嫌傷害致死，諭知1萬元交保，林姓男子遺體今天初步相驗，但未能釐清死因，檢察官將擇日解剖，確認死因。
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