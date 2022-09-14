存款悄悄減少還被冒名借貸 她報案才知賊就在枕邊
26歲吳男因缺錢花用，不僅趁妻子不注意時偷走她的金飾變賣，又多次以網路銀行轉走其存款，還以妻子名義貸款。吳妻直到接到貸款催繳電話，又發現戶頭減少，報警才知竟是丈夫所為，氣得離婚並提告，新北地方法院依偽造文書等罪，處合併應執行10月。
檢警調查，吳男因缺錢花用，先趁去年3月至4月間、與妻子同住新北市三重區住所時，竊取妻子放在衣櫥的金飾，變賣得手3萬餘元，又在去年4月7日，冒用妻子名義申辦貸款34萬餘元得手。
去年7月至9月，吳男因缺錢花用，又未經同意便登入妻子的網路銀行，陸續小額轉走妻子存款，不法竊得39萬餘元。吳妻直到去年11月間發現銀行存款減少，又接到信貸催繳電話，報警處理後才驚覺丈夫竟是賊，氣得離婚並提告。
法官考量兩人在案發時是夫妻，吳男卻為圖一己私利，以不正當手段取得妻子財物花用，依偽造文書等罪，處吳男合併應執行10月徒刑。
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