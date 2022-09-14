存款悄悄減少還被冒名借貸　她報案才知賊就在枕邊

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

26歲吳男因缺錢花用，不僅趁妻子不注意時偷走她的金飾變賣，又多次以網路銀行轉走其存款，還以妻子名義貸款。吳妻直到接到貸款催繳電話，又發現戶頭減少，報警才知竟是丈夫所為，氣得離婚並提告，新北地方法院依偽造文書等罪，處合併應執行10月。

檢警調查，吳男因缺錢花用，先趁去年3月至4月間、與妻子同住新北市三重區住所時，竊取妻子放在衣櫥的金飾，變賣得手3萬餘元，又在去年4月7日，冒用妻子名義申辦貸款34萬餘元得手。

去年7月至9月，吳男因缺錢花用，又未經同意便登入妻子的網路銀行，陸續小額轉走妻子存款，不法竊得39萬餘元。吳妻直到去年11月間發現銀行存款減少，又接到信貸催繳電話，報警處理後才驚覺丈夫竟是賊，氣得離婚並提告。

法官考量兩人在案發時是夫妻，吳男卻為圖一己私利，以不正當手段取得妻子財物花用，依偽造文書等罪，處吳男合併應執行10月徒刑。

吳男因缺錢花用，竟動起妻子歪腦筋，不僅偷走妻子的存款、金飾，還以妻子名義貸款，被處10月徒刑。圖／聯合報系資料庫
吳男因缺錢花用，竟動起妻子歪腦筋，不僅偷走妻子的存款、金飾，還以妻子名義貸款，被處10月徒刑。圖／聯合報系資料庫

偽造文書 丈夫

延伸閱讀

爆「郭台銘簽切結」總統府回提證據 黃揚明：歡迎報案

新北市石門區麟山鼻海域 釣客報案一男落水搜救中

八德3歲兒走失媽急奔派出所報案 見坐在那畫畫讓她笑了

整鍋豬腳被妻半夜偷吃光 新婚夫妻鬧離婚法官判准

相關新聞

影／台南梅嶺遊覽車車禍剎車失靈？ 乘客：司機踩不到剎車

台南市楠西區市道188線梅嶺風景區今天傍晚發生遊覽車不明原因衝入邊坡，包括司機及乘客共9人受傷送醫，玉井中隊中隊長洪金成...

5好友相約藤枝樂園休旅車意外墜谷 釀一死一重傷悲劇

高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，休旅車180度翻覆4輪朝天，54歲謝姓...

他騎車口袋掉出3萬8000元 警調監視器發現「驚人畫面」

新北市吳姓男子日前騎車一個不小心，口袋內的現金鈔票不慎掉落，他不知情的繼續騎，後來發現「口袋空空」回頭找尋，只是3萬80...

涉酒後打死同事 劉、田兩男各15萬元、1萬元交保

南投縣仁愛鄉28歲林姓男子遭劉姓、田姓兩名同事毆打，傷重不治。南投地檢署今天下午相驗，並訊問劉、田二人，認為兩人毆打林姓...

存款悄悄減少還被冒名借貸　她報案才知賊就在枕邊

26歲吳男因缺錢花用，不僅趁妻子不注意時偷走她的金飾變賣，又多次以網路銀行轉走其存款，還以妻子名義貸款。吳妻直到接到貸款...

影／騎過人行道闖紅燈釀禍 警提交通部函釋待「認定」

今天上午，新北市新莊區郭姓男子，無照騎車載人行駛人行道，還闖紅燈到對向車道，被剛好無照騎車的俞男撞上，造成現場3人拋飛落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。