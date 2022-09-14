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影／台南梅嶺遊覽車車禍剎車失靈？ 乘客：司機踩不到剎車

聯合報／ 記者謝進盛邵心杰／台南即時報導

台南市楠西區市道188線梅嶺風景區今天傍晚發生遊覽車不明原因衝入邊坡，包括司機及乘客共9人受傷送醫，玉井中隊中隊長洪金成說，該遊覽車搭載遊客來自台中，到梅嶺一日遊，下山返回途中失控衝撞邊坡。有乘客反映司機踩不到剎車，是否為剎車失靈，警方表示，仍進一步釐清。

消防局傍晚5時24分受理楠西區灣丘里香蕉山33號前車禍事故，立即派遣楠西車組等共15車、26人到場救援，救護人員5時35分趕抵現場。救護人員抵達現場後，發現車上有乘客20名及1名司機，司機一度受困清醒，經消防隊員救助脫困。

後續有多人稱身體不適，經檢傷後，包括司機在內計有9人受傷，由3輛救護車分送麻豆新樓、市立台南醫院新化分院救治，初步了解，司機左太陽穴有擦挫傷，其餘傷者都為皮肉傷，意識都清楚，明顯受到驚嚇。至於其餘12人並無大礙，則在現場休息，等候接駁車。

該輛遊覽車從台中出發到台南梅嶺一日遊，下午行經市道188線準備下山返回台中，不明原因衝入邊坡，車頭凹陷，左前輪噴飛。

有乘客反映，司機當時踩不到剎車，才會失控衝下邊坡。是否為剎車失靈，玉井警分局指出，仍待進一步釐清。

有乘客反映，司機當時踩不到剎車，才會失控衝下邊坡。是否為剎車失靈，玉井警分局指出，仍待進一步釐清。記者謝進盛／翻攝
有乘客反映，司機當時踩不到剎車，才會失控衝下邊坡。是否為剎車失靈，玉井警分局指出，仍待進一步釐清。記者謝進盛／翻攝

台南 遊覽車

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