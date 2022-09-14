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影／騎過人行道闖紅燈釀禍 警提交通部函釋待「認定」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午，新北市新莊區郭姓男子，無照騎車載人行駛人行道，還闖紅燈到對向車道，被剛好無照騎車的俞男撞上，造成現場3人拋飛落地受傷，所幸3人就醫後沒有生命危險。事後警依道交條例對郭、俞兩人開處無照駕車、違騎人行道，至於郭男闖紅燈部分，則待後續認定後才能告發。

據了解，郭姓男子（27歲）今天上午8時30分左右，無照騎車載著林姓女子（19歲）上班。途中，郭男新莊區中正路883巷口騎上人行道不久，便直接闖紅燈，往對向車道騎去，郭男車才騎近中線，當場被綠燈直行俞男（33歲、無照）所騎的機車撞上。

強大撞擊力，導致兩車3人當場拋飛，機車零件散落一地，俞男4肢擦挫傷、肋骨骨折，送往輔大醫院救治並無生命危險；郭男及林女則肢體多處擦挫傷，自行到樂生醫院就醫後無礙。警方對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，確切肇事原因，有待警方調查後釐清。

事後，警方針對肇事雙方無照駕車部分，依「道路交通管理處罰條例」第21條第1項第1款，開處6千元以上1萬2千元以下罰鍰；另郭男行駛於人行道上，則依「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第6款，開處600元以上1千8百元以下罰鍰。

由於郭男事先行駛在人行道才闖紅燈穿越馬路，依據新北地方法院行政訴訟庭110年度交字第405號行政訴訟之判決，及交通部82年4月22日交路字009811號函釋意旨，不算是闖紅燈，而是「駕車行駛人行道」來撤銷罰單，郭男有無闖紅燈仍待後續認定才開罰。

郭男無照騎車上人行道，又未依規定停等闖紅燈釀車禍，至於郭男闖紅燈部分，則待後續認定後才能告發。記者曾伯愷／翻攝
郭男無照騎車上人行道，又未依規定停等闖紅燈釀車禍，至於郭男闖紅燈部分，則待後續認定後才能告發。記者曾伯愷／翻攝
郭男無照騎車上人行道，又未依規定停等闖紅燈釀車禍，至於郭男闖紅燈部分，則待後續認定後才能告發。記者曾伯愷／翻攝
郭男無照騎車上人行道，又未依規定停等闖紅燈釀車禍，至於郭男闖紅燈部分，則待後續認定後才能告發。記者曾伯愷／翻攝
郭男無照騎車上人行道，又未依規定停等闖紅燈釀車禍，至於郭男闖紅燈部分，則待後續認定後才能告發。記者曾伯愷／翻攝
郭男無照騎車上人行道，又未依規定停等闖紅燈釀車禍，至於郭男闖紅燈部分，則待後續認定後才能告發。記者曾伯愷／翻攝

人行道

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