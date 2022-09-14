小貨車開一半拋錨「顧路」 新店6警即刻救援避免塞車

新北市57歲周姓男子日前開小貨車送貨，孰料開到一半，不明原因熄火，頓時卡在大馬路上「顧路」，所幸當時附近就有一個派出所，警方獲悉，動員大批警力推車，立刻解決塞車疑慮，以免車流量大的中午時段影響交通。

新店分局江陵派出所日前中午發現一輛小貨車，不明原因卡在馬路上「一動也不動」，經詢問得知是故障「顧路」，考量當時中午時段、民族路的車流量大，怕小貨車待在內線車道會塞車，立刻喊無線電，動員6名員警幫忙，將小貨車推到路旁空曠處。

警方呼籲，若用路人在行駛途中發生拋錨等事故，不要驚慌，先保持冷靜、注意自身安全後，開啟黃警示燈，並在適當距離處擺放三角警示牌，同時通知道路救援或撥打110，請警方到場協助交通疏導，避免造成後續交通事故。