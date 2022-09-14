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5好友自駕遊藤枝樂園...休旅車意外墜谷 釀1死1重傷悲劇

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5好友相約藤枝樂園休旅車意外墜谷 釀一死一重傷悲劇

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，造成１死1重傷及３人輕傷的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，造成１死1重傷及３人輕傷的事故。記者陳弘逸／翻攝

高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，休旅車180度翻覆4輪朝天，54歲謝姓女駕駛及副駕駛座55歲吳姓乘客被拋出車外，吳到院前身亡，謝仍在重傷昏迷仍在搶救中，其餘3人輕傷仍在救治中。

初步了解，謝女開車載著4名友人，從高雄市出發，前往藤枝森林遊樂園一日遊，回程途中，疑路況不熟，行經藤枝森林遊樂園替代道路19公里處時，翻落邊坡，車體滾至15米深的山谷。

當時駕車的謝女及坐在副駕駛座的吳女兩人拋飛車外，重傷昏迷，另外3名乘客分別為66歲劉女、67歲李女及64歲黃女受輕傷，意識清楚，由消防隊員救出後，分別送醫搶救。

關於5人傷勢，吳女到院前傷重身亡，謝女昏迷中仍未脫險。收治傷患的義大醫院表示，謝女兩側背部鈍挫傷有血胸情況，血氧濃度低，會插胸管，不排除會裝呼吸器；李女胸部也有鈍挫傷，仍需進一步檢查，至於另外兩名乘客，傷勢輕微，無生命危險。

高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，造成１死1重傷及３人輕傷的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，造成１死1重傷及３人輕傷的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，造成１死1重傷及３人輕傷的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，造成１死1重傷及３人輕傷的事故。記者陳弘逸／翻攝
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高雄市 休旅車

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