5好友相約藤枝樂園休旅車意外墜谷 釀一死一重傷悲劇

高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，休旅車180度翻覆4輪朝天，54歲謝姓女駕駛及副駕駛座55歲吳姓乘客被拋出車外，吳到院前身亡，謝仍在重傷昏迷仍在搶救中，其餘3人輕傷仍在救治中。

初步了解，謝女開車載著4名友人，從高雄市出發，前往藤枝森林遊樂園一日遊，回程途中，疑路況不熟，行經藤枝森林遊樂園替代道路19公里處時，翻落邊坡，車體滾至15米深的山谷。

當時駕車的謝女及坐在副駕駛座的吳女兩人拋飛車外，重傷昏迷，另外3名乘客分別為66歲劉女、67歲李女及64歲黃女受輕傷，意識清楚，由消防隊員救出後，分別送醫搶救。