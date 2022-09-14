聽新聞
test
0:00 / 0:00
5好友相約藤枝樂園休旅車意外墜谷 釀一死一重傷悲劇
高雄六龜區藤枝森林遊樂園替代道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落15米深的山谷，休旅車180度翻覆4輪朝天，54歲謝姓女駕駛及副駕駛座55歲吳姓乘客被拋出車外，吳到院前身亡，謝仍在重傷昏迷仍在搶救中，其餘3人輕傷仍在救治中。
初步了解，謝女開車載著4名友人，從高雄市出發，前往藤枝森林遊樂園一日遊，回程途中，疑路況不熟，行經藤枝森林遊樂園替代道路19公里處時，翻落邊坡，車體滾至15米深的山谷。
當時駕車的謝女及坐在副駕駛座的吳女兩人拋飛車外，重傷昏迷，另外3名乘客分別為66歲劉女、67歲李女及64歲黃女受輕傷，意識清楚，由消防隊員救出後，分別送醫搶救。
關於5人傷勢，吳女到院前傷重身亡，謝女昏迷中仍未脫險。收治傷患的義大醫院表示，謝女兩側背部鈍挫傷有血胸情況，血氧濃度低，會插胸管，不排除會裝呼吸器；李女胸部也有鈍挫傷，仍需進一步檢查，至於另外兩名乘客，傷勢輕微，無生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言