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台南梅嶺風景區遊覽車自撞9人送醫 意識均清楚

聯合報／ 記者謝進盛邵心杰／台南即時報導
台南市楠西區市道188線梅嶺風景區今天傍晚發生遊覽車不明原因衝入邊坡。記者謝進盛／翻攝
台南市楠西區市道188線梅嶺風景區今天傍晚發生遊覽車不明原因衝入邊坡。記者謝進盛／翻攝

台南市楠西區市道188線梅嶺風景區今天傍晚發生遊覽車不明原因衝入邊坡，經統計。共有包括司機及乘客共9人送醫，初步檢視都是一般擦挫傷（輕傷），分別送往麻豆新樓、市立台南醫院新化分院救治，至於詳細車禍原因仍待進一步釐清。

台南市消防局是在今天下午5點24分受理市道188線楠西區灣丘里香蕉山33號前，有遊覽車不明原因衝入邊坡，車頭凹顯前面玻璃經撞擊後破裂，消防局立即調派楠西車組等共15車26人前往，下午5點35分趕抵。

初步調查，車上有乘客20名及1名司機，司機一度受困，另有2名乘客輕傷，司機經消防隊員救助脫困，後續有多人稱身體不適，消防隊員總共將9人送醫，初步調查，司機左太陽穴有擦挫傷，其餘傷者都為皮肉傷，意識都清楚，明顯受到驚嚇。警消表示，因司機就醫中，肇事原因尚待進一步調查。

遊客脫困等待送醫驚魂未定。記者謝進盛／翻攝
遊客脫困等待送醫驚魂未定。記者謝進盛／翻攝
台南市楠西區市道188線梅嶺風景區今天傍晚發生遊覽車不明原因衝入邊坡。記者謝進盛／翻攝
台南市楠西區市道188線梅嶺風景區今天傍晚發生遊覽車不明原因衝入邊坡。記者謝進盛／翻攝

台南 遊覽車 車禍

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