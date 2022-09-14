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他騎車口袋掉出3萬8000元 警調監視器發現「驚人畫面」
新北市吳姓男子日前騎車一個不小心，口袋內的現金鈔票不慎掉落，他不知情的繼續騎，後來發現「口袋空空」回頭找尋，只是3萬8000元的鈔票僅剩1000元，焦急如焚報警。警方調閱監視器畫面，發現鈔票落地後，立刻有民眾撿起，送去另一個派出所，最終全數尋回，吳男感激不已。
中和分局國光派出所警員陳奕維、黃從心及曹家展，6日中午接獲民眾報案，吳男（66歲）稱早上騎車行經中山路三段與漢生東路口，3萬8000元現金不慎從口袋內掉出，重回現場只找到一張1000元。
警方見吳男情緒激動又十分焦急，以為民服務精神，調閱監視器畫面，發現鈔票掉落當下，有民眾紛紛撿起，循線追查，確認2位拾金不昧的民眾，將錢送去鄰近的海山分局海山派出所報案。
警方立刻打電話告知吳男，順利找回遺失的3萬7000元；吳男獲悉當下不敢置信，沒想到警察這麼有效率的幫忙全數找回，頻頻道謝。中和警方呼籲，民眾外出建議將貴重財物放在包包內，不要放在口袋，避免遺失風險。
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