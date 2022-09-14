電動自行車騎到燃燒 汐止警瞬變「打火弟兄」

阮姓女子騎電動自行車騎到燃燒，汐止分局東山派出所員警瞬變「打火弟兄」與附近熱心居民共同即時滅火，未造成傷亡及重大財物損失。 圖／觀天下有線電視提供 汐止分局東山派出所員警在巡邏時，發現阮姓女子騎電動自行車正散發出白煙，隨即火勢猛烈冒出陣陣濃煙，員警瞬變「打火弟兄」與附近熱心居民共同即時滅火，防止火勢擴大延燒鄰近工廠及民宅，將災害降至最低，未造成傷亡及重大財物損失。

汐止分局表示，111年9月8日早上7時20分許，汐止分局東山派出所員警巡邏行經汐平路一段58號附近時，自遠處看見路旁疑似一輛機車正在焚燒，火勢猛烈冒出陣陣濃煙，還發現一名女騎士站在路邊不知所措地打電話求援，趕緊向附近居民借用滅火器，二人同時用滅火器及水柱滅火。

經了解，阮姓女子(87年次)當時正騎乘該電動自行車行進，發現車身散發出白煙，感覺不對勁下車察看時，冒煙情形越來越明顯，突然間車身就開始燃燒了，初步研判疑似電池故障導致走火引燃車身。

東山派出所所長郭豐隆呼籲，電動自行車必須定期檢查，可大幅減少故障，如遇火燒車情形應及時滅火，避免釀成更大災害。