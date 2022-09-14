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南投原鄉爆友人酒後衝突 28歲男疑遭棍棒毆傷送醫不治

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林姓男子與劉姓友人、田姓同事12日疑酒後發生衝突，林被毆傷後在農路旁昏倒，田男（紅圈者）通報119送醫。圖／讀者提供
林姓男子與劉姓友人、田姓同事12日疑酒後發生衝突，林被毆傷後在農路旁昏倒，田男（紅圈者）通報119送醫。圖／讀者提供

南投仁愛28歲林姓男子12日與劉姓友人、田姓同事相聚吃飯飲酒，疑因席間發生口角，劉動手痛毆林男頭部，林男被毆傷陷入昏迷，送醫後仍於13日晚間不治，警方追查發現，劉姓男子涉有重嫌通知到案後，劉坦承動手，全案偵辦中。

警方調查，林男平時借住在38歲劉男位在德鹿谷村的住家，12日近午與劉、田3人在劉家喝酒吃飯，劉不滿林住他家又弄壞他機車而發生口角，氣不過疑動手及棍棒毆打林，之後將他趕出住家，田才開車載著林男離開，轉往廬山部落工寮。

田男駕車載著林男去廬山部落一處菜園工寮，途中林一度下車買酒，而2人返回工寮後，向田男表示要去上廁所，未料一去不回，之後被人發現廬山部落一處道路旁，路人趕緊跑去工寮詢問，田男因此通報119將人送醫。

而救護人員到場後發現林男頭部明顯腫脹，且已陷入昏迷，緊急將其送往台中榮總埔里分院，但經院方診治發現，林男顱內嚴重出血，轉送往台中市中國醫藥大學附設醫搶救，但昨天晚上仍宣告不治。

而家屬指控，涉嫌動手打人的劉男手段凶殘，打了10多分鐘才罷手，過程都被監視器及行車記錄器等，並認為田男也有參與傷人；對此，警方表示，接獲報案就立刻通知劉、田2人到案，並詢問現場目擊者、雜貨店業者等人，以釐清案情。

而劉、田2人有無動手毆打林男，警方則表示，劉男有坦承動手，田男仍待確認，而林男遺體今天雖已初步相驗，但未能釐清死因，明天將進行解剖，全案持續偵辦中。

林姓男子與劉姓友人、田姓同事12日疑酒後發生衝突，被毆傷陷入昏迷送醫，13日仍宣告不治。圖／讀者提供
林姓男子與劉姓友人、田姓同事12日疑酒後發生衝突，被毆傷陷入昏迷送醫，13日仍宣告不治。圖／讀者提供

南投 埔里 台中榮總

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