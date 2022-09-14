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嘉縣出生3天男嬰猝死 檢警16日解剖釐清死因

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義縣一名剛出生3天的男嬰今天凌晨突然嘴唇發紫，家人立即送醫急救，仍宣告不治，檢警下午相驗，檢視無外傷，且未發現有外力施加情形，將於16日解剖釐清死因。

檢警表示，住在太保市一名男嬰，11日才剛出生，其家人於凌晨3時50分發現男嬰因不明原因，肢體泛黃、嘴唇發紫，家人緊急自行將男嬰送醫急救，仍不幸於清晨5時左右宣告不治。

警方上午前往男嬰睡覺的地方採證，初步檢視男嬰身體並無外傷，檢警下午會同法醫進行相驗，未發現有外力施加情形，惟尚無法確認死因，預計16日下午2時進行解剖釐清死因。

檢警指出，男嬰父母為陳姓男子、楊姓女子，男嬰是第1個小孩，新手爸媽陳男及楊女原本歡喜迎接兒子出生，不料，在第3天卻發生不幸，2人內心相當悲痛。

嘉義

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