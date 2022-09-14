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相約森林遊樂園遊玩休旅車墜山谷 車上5女2命危3輕傷
高雄六龜區藤枝森林遊樂園聯外道路19公里處，今天下午傳出休旅車翻落山谷事故，現場休旅車180度翻覆4輪朝天，車上5名女子，駕駛及副駕駛座的乘客OHCA（到院前心肺功能停止）3人輕傷，詳細事故原因仍待釐清。
初步了解，駕駛為55歲吳姓女子，及坐在副駕駛座的54歲謝姓女子重傷，兩人都OCAH，人正送往旗山醫院；另外3名乘客分別為66歲劉女、67歲李女、64歲黃女分別受輕傷，意識清楚送義大醫院。
據了解，5人都是高雄人，這次好友相約一同到去藤枝國家森林遊樂區遊玩，未料在回程的途中，不明原因翻落邊坡，摔落深達約5樓的山谷。
消防派出六龜、茂林、桃源、寶來分隊及特搜中隊共13車23人前往搶救，到場時，休旅車180度翻覆4輪朝天，車內物品散落一地，詳細事故原因，仍待警方釐清。
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