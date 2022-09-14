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浪貓躲汽車引擎室！玩偶、罐頭引誘無效 警手機放音樂才捕獲

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
浪浪貓躲引擎室玩偶、罐頭誘沒用，警手機放音樂就出來。記者游明煌／翻攝
浪浪貓躲引擎室玩偶、罐頭誘沒用，警手機放音樂就出來。記者游明煌／翻攝

基隆有一名車主要開車時發現一隻流浪小奶貓躲進汽車引擎室，始終不願出來，不知如何是好，鄰居見狀紛紛從家中取來貓玩偶、罐頭引誘都沒用，只好求助警方協助。警員靈機一動，使用手機撥放小貓咪叫聲影片引誘，果然奏效，順利將小奶貓誘出。

第四分局安定派出所警員顏弘欣，昨日上午接獲安樂區崇德路一名汽車車主報案，他到場發現一隻小奶貓疑似受到驚嚇蜷縮在引擎室深處縫隙，任憑呼喚就是不出來也無法伸手強拉，一旁民眾見狀紛紛從家中取來貓玩偶、罐頭協助但仍無效果。

此時，顏弘欣靈機一動，使用手機撥放小貓咪叫聲影片引誘，果然奏效，順利將小奶貓誘出，離開引擎室，這才讓車主鬆了一口氣。顏弘欣隨後將浪浪帶回派出所，不料，萌翻所內同事，當場將可愛的牠收編，成為派出所「成員」，大家輪流搶著餵，結束小奶貓流浪驚魂記。

第四分局表示，浪貓喜歡躲進車子的引擎室，但並不清楚這個溫暖的空間何時會啟動，有可能造成傷害，為了確保浪貓可以平安地離開，最好的做法就是開車前先輕拍車身提醒浪貓下車，並開啟引擎蓋檢視再開車。

浪貓 車主 貓咪

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