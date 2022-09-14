北市消防發表緊急救護專書 回顧「烈火青春20年」

台北市消防局今天發表專書《到醫院之前-臺北市緊急救護烈火青春二十年》，專訪消防、醫界等25名相關人員，回顧北市20多年來緊急醫療救護發展，強調未來會加強數位科技串聯院前與院後資料，大數據分析弱點，提高存活率。

北市消防局與台灣緊急救護醫療指導醫師學會，今天上午在集思交通部國際會議中心舉行「北市2022全球復甦聯盟國際研討會」，邀美國、丹麥及新加坡專家學者分享新冠肺炎期間緊急醫療救護經驗，並發表專書。

消防局舉例，近期一名男子在中山區一間自助餐店倒地，失去呼吸、心跳，消防局接獲民眾報案，啟動「全民守護者」App推播通知附近民眾前往救援，線上指導施以心肺復甦術，有兩名女子輪流施救，民權分隊清潔隊員也拿自動體外電擊器（AED）到場，消防隊6分鐘後趕抵接手送醫，到院前恢復生命跡象。