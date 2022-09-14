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他偷賣場展示用空拍機 偷竊過程全都錄
洪姓男子涉嫌在北市中正區，偷竊賣場展示用的空拍機；轄區警方中正一分局獲報後逮到洪男，洪男辯稱是在賣場員工允許下，他將空拍機帶回家測試，但洪男辯詞警方不採信，警詢後依竊罪送辦。
警方表示，洪男日前到中正區某間賣場，一進門就向店員表示要看空拍機，當店員拿出空拍機讓洪男把玩測試，洪竟趁店員招呼其他客人，將一台約價值2萬元，銀灰色的Magic mini2空拍機放入背包中，然後離開店家。
事後直到賣場的邱姓店長在商品區巡視，才發現展示用空拍機遭竊，立馬報警。幸好自以為神不知鬼不覺的洪男，偷竊行為全被監視器錄下，還有警方調閱監視器、比對相關消費紀錄，掌握洪男身份，將他逮捕。
洪男先是辯稱，是賣場員工允許將空拍機帶回家測試，已將空拍機歸還賣場；但在警方提供相關監視器畫面及犯罪事證，洪才自知難逃法網，坦承一時貪念而偷竊，悔不當初。警詢後將他依竊盜罪嫌送辦。
中正一分局呼籲，竊盜手法日新月異，對於公開陳列商品展示的店家尤須謹慎，除隨時注意自家商品安全外，最好將商品裝置防盜鎖，以防止有心之徒覬覦行竊，另提醒有心犯案之徒，切莫心存僥倖，警方定會抽絲剝繭，將犯罪者查緝到案。
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