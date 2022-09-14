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影／今雲層太厚 明早空勤總隊吊掛法官陳伯均遺體下山

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台北地院法官陳伯均失聯第四天，今早7時許尋獲墜落90米深的遺體，山搜人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，下午2時許搬運至可執行吊掛的區域。台中市消防局表示，今因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。空勤總隊表示，明早將視天候狀況，一早進行吊掛任務。

陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落90米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。

台中市消防局表示，消防人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，山搜人員舉步維艱，搬運過程艱辛。山區氣候不佳，下午2點多，將遺體搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。

消防局已向空勤總隊申請明早吊掛作業，部分隊員將原地留守，其餘隊員移至新達山屋休息，等候明早吊掛作業。

空勤總隊表示，現在山上天氣不良，明早再前往吊掛遺體及運載搜救人員8人下山。

消防人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，山搜人員舉步維艱，搬運過程艱辛，經評估明早進行吊掛作業。圖／台中市消防局提供
消防人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，山搜人員舉步維艱，搬運過程艱辛，經評估明早進行吊掛作業。圖／台中市消防局提供

空勤總隊 台中市

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