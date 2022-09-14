聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／今雲層太厚 明早空勤總隊吊掛法官陳伯均遺體下山
台北地院法官陳伯均失聯第四天，今早7時許尋獲墜落90米深的遺體，山搜人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，下午2時許搬運至可執行吊掛的區域。台中市消防局表示，今因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。空勤總隊表示，明早將視天候狀況，一早進行吊掛任務。
陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落90米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。
台中市消防局表示，消防人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，山搜人員舉步維艱，搬運過程艱辛。山區氣候不佳，下午2點多，將遺體搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。
消防局已向空勤總隊申請明早吊掛作業，部分隊員將原地留守，其餘隊員移至新達山屋休息，等候明早吊掛作業。
空勤總隊表示，現在山上天氣不良，明早再前往吊掛遺體及運載搜救人員8人下山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言