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為催熟水果放入電石 台中大里民宅氣爆 冰箱炸開毀門窗
台中市大里區立新街一處民宅上午11時許突然發生氣爆，屋內冰箱被炸開，所幸無人傷亡。案經消防人員調查，應是該戶人家把催熟水果用的電石（又稱電土，碳化鈣）放入冰箱，因冰箱產生水氣，兩者結合釋放出熱和乙炔氣，引發氣爆。
氣爆發生後，原是經營早餐店的民宅物品散落一地，連門窗都被炸開。民眾起初以為是瓦斯爆炸，但現場沒有瓦斯桶，也無天然氣管線，後來經消防人員詢問，才知是電石引起的氣爆。
消防人員說，電石是一種呈綠色或灰黑色的粉末或塊狀固體，加入適當的水會產生熱和乙炔氣體，可以藉此催熟水果。該戶市民家裡有兩台冰箱，沒有插電的會用來催熟香蕉等水果，今晨把用剩的電石放入另台已插電冰箱的冰箱保存，但未料冰箱亦會產生水氣，接近中午時就產生氣爆。
消防人員據報，立即出動消防車前往，所幸當時民宅內的房客和其女兒都在樓上，幸而未受氣爆波及。
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