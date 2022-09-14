賭場流竄民宅Line通知賭客 出入複雜破功警破門逮26人

周姓男子在北部地區經營流動性天九牌賭場，但每個地方僅3、4天即換地方，透過Line群組通知賭客聚賭的地方，基隆警方今天凌晨見時機成熟到一處民宅破門逮人，逮獲負責人周男等4人及22名賭客，現場查扣賭資56萬餘元、抽頭金3萬元，分依賭賭罪嫌移送檢方及社維法裁罰。

基隆市警察局第二分局獲報有賭場義一路一處公寓民宅流竄，出入複雜，今天與刑事警察隊大隊偵三隊、督察科共同展開查緝行動，警方見時機成熟破門攻堅，破獲一起天九牌職業大賭場，查扣天九牌賭具及監視器等相關物證。

警方調查，周男為主嫌的天九牌賭場，在北北基租屋流竄，每個定點都設置不會太久，避免被警方鎖定，門口也都設有監視器過濾賭客，都是熟面孔，每次開賭會透過Line群組通知賭客地點和時間。