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八德3歲兒走失媽急奔派出所報案 見坐在那畫畫讓她笑了
桃園市八德區一名3歲男童昨天趁家人不注意溜出門，在超商閒逛，連名字都不會說，警方將他帶回派出所收留、陪他畫畫，沒多久媽媽急忙來報案，才發現兒子就坐在民眾報案區後方，又好氣又好笑，帶他回家前也不忘感謝警方。
八德警分局八德派出所警員施玉庭、簡睿雅昨天中午12時許執行巡邏勤務，獲報在建德路31號超商有一名男童走失，趕至現場後發現周姓小男童（3歲）在超商內遊蕩，沒有大人陪伴，且因年幼講不清姓名、地址，附近民眾也都認不得，只好先帶返派出所。
員警提供餅乾、飲料安撫男童，又提供紙筆請他寫出姓名以便尋找，但他仍寫不出來，反而開始塗鴉起來，樂在其中。
周媽媽1小時後心急如焚前來派出所報案，說小孩失蹤，進門就發現他坐在報案區桌前，驚喜之餘也放下心中大石。周媽媽說，小男童原本跟奶奶在睡午覺，自己在做家事，做完才發現小孩不見，詢問婆婆也不知他去向，住家四處怎麼都找不到，非常感謝警方找到小孩並幫忙照顧。
八德分局呼籲，家中有幼小孩童要細心照護、注意行蹤及安全，不要讓其獨自在外，有需要可撥打社會局或110協助。
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